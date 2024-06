Buharaevler’de içerisinde bu pateninden yüzme havuzlarına kadar her türlü donanım ve altyapının yer aldığı bir kültür merkezi bulunduğunu, bunun Çorum için son derece gerekli bir yatırım olduğunu, ancak sadece bir tane tesis bulunmasından dolayı diğer mahallelerin hizmet almakta zorluk çektiğini dile getiren Yılmaz, gençlerin ve şehrimizin geleceğine sahip çıkılmasını talep etti.

“BU HİZMETLERDEN HER

ÇORUMLU YARARLANSIN”

“Lozanevleri’nden, Mimar Sinan’dan ya da Nadık’tan buz patenine gitmek isteyen çocuk, ailesinin özel aracı yoksa vay haline. O çocuk Buhara’daki çocuk kadar şanslı değil mi? Gelin, el ele verelim, meclisten karar çıkartalım, bu şehre yatırım yapalım” diyen Tuncay Yılmaz, Mimar Sinan, Gülabibey, Kale, Yavruturna, Bahçelievler mahallelerinin bulunduğu bölgeye ortak kullanılabilecek bir kültür merkezi yaptırılması gerektiğini bildirerek, Belediye yönetimine çağrıda bulundu.

Buharaevler’de içerisinde kütüphane, sinema salonu, konferans salonu, bowling salonu, buz pateni pisti, rehabilitasyon ünitesi, spor salonu ve yüzme havuzları, saunalar, fitness salonu, masa tenisi salonu, bocce sahası, dart salonu gibi bölümlerin yer aldığı bir yaşam merkezi kurulduğunu, bunun için Çorum Belediyesine teşekkür ettiklerini açıklayan Yılmaz, aynı özellikteki bir tesisin şehrin başka bölgelerine de kurulmasını, tüm Çorum halkının eşit hizmet almasının sağlanmasını istedi.

“GENÇLERE SAHİP ÇIKALIM”

Tuncay Yılmaz, Çorum’da tüm mahallelere gençlerin yararlanabileceği amatör sahalar kurulmasını ve her türlü altyapısının oluşturulmasını önerirken, “Amatör sahalar her mahallede olmalı. Nazmi Avluca var, Mimar Sinan var, bir de İtfaiye yanına yapıldı. Oysa Çorum’da 15 tane mahalle var. Kale, Yavruturna, Bahçelievler’de gençlerin kullanabileceği amatör sahalar talep ediyoruz. Halı sahalar da yetmez, spor sadece futboldan ibaret değil, potalar da olmalı, voleybol, tenis alanları da olmalı. Gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan her türlü altyapı, her mahallede olmalı. Mahalleler arası eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ