Çorum basın mensuplarına saldırı sonrası CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"İyi Parti Genel Başkanı sayın Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum ziyaretinde korumalarının basın mensubu kardeşlerimize yapmış olduğu şiddeti kınıyor, basın mensubu arkadaşlarımıza uğramış olduğu bu çirkin saldırı karşısında geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler her zaman basınımızın yanındayız. Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza geçmiş dileklerimi iletiyorum."