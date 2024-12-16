MHP'li Çıplak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dervişoğlu’nun korumalarını sergiledikleri terbiyesizlikten ve hadsizlikten dolayı kınıyorum. Bu çirkin saldırının kabul edilemeyeceğini vurguluyor, basın mensuplarının maruz kaldığı bu olayı derin bir üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum.

Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan değerli basın mensuplarına yapılan bu saygısızlığın asla izahı olmadığını, gazetecilere yönelik her türlü saldırıyı basın özgürlüğüne yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Yaşanan bu olaydan dolayı basın mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.