Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) değişim Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 60,31, aylık yüzde 2,47 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE AYLIK % 1,94 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,55 artış gösterdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 41,84 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,34 artış, imalatta yüzde 41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,27 artış ve su temininde yüzde 75,40 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 55,41 artış, enerjide yüzde 31,09 artış ve sermaye mallarında yüzde 40,06 artış olarak gerçekleşti.Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,42 arttı. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,55 artış, imalatta yüzde 1,42 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,37 artış ve su temininde yüzde 5,28 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,20 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,58 artış, enerjide yüzde 6,28 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,78 artış olarak gerçekleşti.