Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup % 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, aynı dönemde artışın en yüksek olduğu ana grup ise % 104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE % 57,68

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 57,68 arttı, aylık yüzde 1,96 arttı. Yİ-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84 artış, imalatta yüzde 60,31 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 artış ve su temininde yüzde 75,86 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 55,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,12 artış, enerjide yüzde 43,74 artış ve sermaye mallarında yüzde 63,51 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında % 2,34 artış, imalatta % 1,44 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında % 7,32 artış ve su temininde % 6,24 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,44 artış, dayanıklı tüketim mallarında % 2,00 artış, dayanıksız tüketim mallarında % 2,43 artış, enerjide % 3,32 artış ve sermaye mallarında % 1,34 artış olarak gerçekleşti.

Editör: Haber Merkezi