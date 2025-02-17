Yöre Süt Ürünleri'ne ait "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak satılan ürünün aslında eritme peyniri olduğu tespit edildi. Firmaya 550 bin TL ceza verildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Yöre Süt Ürünleri firmasının "Peynirci Baba" internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu ortaya çıktı. Bu durum, tüketicinin yanıltılması olarak değerlendirildi ve Reklam Kurulu tarafından incelendi.

FİRMAYA AĞIR PARA CEZASI

Reklam Kurulu, ürünün yanlış tanıtıldığını belirterek, Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, ürünün satışının ve yanıltıcı reklamların durdurulması da karara bağlandı. Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı verilen en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.

TÜKETİCİLERE UYARI "ETİKETLERİ KONTROL EDİN"

Uzmanlar, tüketicilerin süt ve süt ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine sahip olduğu belirtilerek, bu tür aldatıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli olması gerektiği vurgulandı.