Okul Sporları Daire İl Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Dart İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 12 okuldan 50 sporcu katılım sağladı. Emrah Özkan, Emrullah Özer, Hasan Eraslan, Ömer Faruk Türkmen ve Volkan Dalkılıç oyuncu grubu ile mücadele eden İskilip Atatürk Ortaokulu birinci olmayı başarırken, M.Eren Bircan, Enes Celiz, Ömer Eymen Ünlü, Ahmet Görgülü kadrosu ile Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Mete Küçükbolat, Ayaz Dolgun, Atakan Sertoğ, Akın Gürel’li kadrosu ile mücadele eden Yavruturna Ortaokulu üçüncü, Hacı Ömer Yağbat, Adil Kerem Çalıkoğlu, Çağan Kuzulok ve Arda Bekir Hoşgör’lü Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupa verildi.