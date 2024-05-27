Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcusu ve CEO’su Abdülhamit Yıldız, men ve para cezasına çarptırıldı.

Ahlatcı Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde 2.Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK’da sportif direktörlük görevine getirilen Abdülhamit Yıldız, Kastamonuspor’la oynanan maçta rakip takım mensuplarına yöhelik “hakareti” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. Başkanlığını hemşehrimiz Avukat Fatih Maden’in yaptığı PFDK, Yıldız’a 2 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 9 bin lira para cezası verdi.