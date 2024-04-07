Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldızlar (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Çorum'da yapıldı. Osmancık grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ilk maçında Başkent Voleybol Spor Kulübü'nü 3-0 yenmeyi başarmıştı. Dün de ikinci maçında Çankırı Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Çorum temsilcisi bu maçı da 3-0 kazanarak set vermeden grubunu lider tamamladı ve adını yarı final grubuna yazdırdı.

Çorum grubunda mücadele eden Çorum Gençliksor ise ilk maçında Kırşehir Akademispor'u 3-0'la geçmişti. Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ikinci maçında Çankırı Birlikspor ile karşılaşan yıldız efeler bu maçı da 3-1 kazanarak grubunu lider tamamladı ve Osmancık Belediyespor gibi yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Editör: RIFAT KARA