İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ‘önder’ denilmesine “Tarihe kara leke olarak adınız geçecektir” sözleriyle karşı çıkarak, bu tür açıklamaların terör örgütünün planlarına hizmet ettiğini belirtti.

“PKK SİLAH BIRAKMA YALANLARI

İLE OYUNLAR OYNANMAKTADIR”

Yıldız, PKK’nın isim değiştirerek PYD/YPG terör devleti kurma amacında olduğunu söyledi. Öcalan’ın açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

“Bebek katili, asker katili, polis katili, masum vatandaş katili, öğretmen katili olan biri ne zaman Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarında ‘Önder’ olarak anılmaya başlandı? Yazıklar olsun.”

Öcalan’ın mektubuna sığınılarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade eden Yıldız, sözde barış söylemlerinin gerçekte terör örgütünün farklı kimlikler altında devletleşme sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

“BU KARANLIĞIN DİBİ YOKTUR”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Yıldız, Türkiye’nin terörle mücadelesinde taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin bir gölge oyunu olduğunu söyledi:

“PKK’nın ismi lağvedilip, PYD-YPG adıyla terör devleti kurulacaktır. Bizi bu karanlığa sürüklemeye çalışanların, düşecekleri çukurun dibi yoktur. Gün, bu oyuna seyirci kalanlarla ve alkışlayanlarla mücadele günüdür.”

Şehit aileleri ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yıldız, bu mücadelede devletin ve milletin kararlılıkla durması gerektiğini dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ