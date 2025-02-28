2025 yılının ilk OKA Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.

Toplantının sonunda, Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu tarafından "Model Fabrikalar Yaklaşımı ve Yalın Üretim" konusunda yapılan örnek çalışmalar ve proje çıktıları hakkında bilgi verildi.

Editör: İHA AJANS