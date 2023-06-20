Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Grup Birinciliği 17-19 Haziran tarihleri arasında Kastamonu’da yapıldı. 10 ilden 60 sporcunun ter döktüğü grup birinciliğinde Çorum kız takımı Nazlı Şahan, Elif Duru Becer ve Ceylin Akdanalı, erkek takımı ise Atay Tuna Genel, Yiğit Hüseyin Subaşı ve Ahmet Eren İlhan oyuncu grubu ile mücadele etti. Antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz ve Ergün Erkoçak nezaretinde iyi maçlar çıkaran Çorum erkek takımı genel sıralamada ikinci, kız takımı ise üçüncü olarak önümüzdeki ay içerisinde Karabük’te yapılacak olan yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandılar.

SUBAŞI ŞAMPİYON

Öte yandan takım müsabakalarının ardından grup birinciliğinin son gününde ferdi müsabakalar yapıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonunda Çorum takımından Yiğit Hüseyin Subaşı şampiyon olmayı başarırken, Ceylin Akdanalı ise dördüncü olarak tamamladı.