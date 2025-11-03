İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, 9 Kasım 2025 günü yapılacak olan olağan il kongresinde yeniden adaylığını açıkladı.

“Bu yola menfaatle değil, imanla çıktım” diyerek partililere birlik mesajı veren Erkan Yıldız, İYİ Parti’nin bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, “Bu yola menfaatle değil, imanla çıktım. İYİ Parti, Türk milletinin onur mücadelesidir” dedi.

“Kıymetli Çorumlu hemşerilerim, değerli dava arkadaşlarım, İYİ Parti’nin yürekli ve inançlı neferleri…” şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak adaylığını duyuran Erkan Yıldız; “Kurulduğu günden bu yana bu davanın bir neferi, bir inananı, bir mücadelecisi olarak, bugün burada bir kez daha sizlerin huzurundayım. Çünkü ben bu yola menfaatle değil, imanla çıktım. Çünkü ben bu partiyi, bir tabeladan, bir koltuktan, bir sıfattan ibaret görmedim. İYİ Parti, Türk milletinin onur mücadelesidir, vatanını, bayrağını, Atatürk’ün çizdiği yoldan asla sapmadan sevenlerin umududur” diye konuştu.

Son dönemde terk etmeyen, rüzgâr ters estiğinde bile davasını savunan, “önce ülkem, sonra partim” diyen her bir dava arkadaşıma minnetle seslendiğini anlatan Yıldız, “Bugün bir kez daha diyorum ki; ben bu kutlu davanın Çorum’daki neferi olarak yeniden göreve talibim. Bu vesileyle İYİ Parti Çorum İl Başkanlığına adaylığımı büyük bir onurla açıklıyorum” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ülkenin içinde bulunduğu duruma da değinerek şu görüşlere yer verdi: “Bugün ülkemizin içinde bulunduğu tablo, hepimizi derinden yaralıyor. Terörle mücadelede can veren şehitlerimizin aziz hatırası ortadayken, birilerinin çıkıp da terörist başına “sayın” demesi, bu milletin vicdanını kanatmıştır. Biz bu topraklarda doğduk, bu vatanın evladıyız.

Terörle, bölücülükle, ihanetle aynı cümlede anılacak bir siyaset anlayışını asla kabul etmiyoruz!

Bizim yolumuz nettir. Bizim tarafımız bellidir.

Biz Türk milletinden, Atatürk çizgisinden, cumhuriyet sevdasından yanayız.

Bizim liderimiz Müsavat Dervişoğlu, bizim istikametimiz dürüst, dik, cesur siyaset anlayışıdır.

Bu davada kim ne derse desin, biz ne makam için geldik ne menfaat için durduk.

Bizim sevdamız Çorum sevdasıdır, millet sevdasıdır, Türkiye sevdasıdır.

Birileri makam uğruna susarken, biz hep konuştuk; birileri koltuk için eğilirken, biz dimdik durduk.

Çünkü biz bu davanın gönül erleriyiz.

İYİ Parti, bugün her zamankinden daha fazla birliğe, inanca ve samimiyete ihtiyaç duymaktadır.

Bu inançla, bu azimle, bu sevdayla diyorum ki;

Ne olursa olsun, İYİ Parti dimdik ayakta kalacak!

Biz de bu çınarın gölgesinde, milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar bu davaya emek veren, gece gündüz demeden çalışan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yeni dönemde de, partimizin ilkelerine sadık kalarak, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde, Çorum’umuzu daha güçlü bir teşkilatla geleceğe taşımaya söz veriyorum.

Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.

Hakkı savunanın, doğruyu söyleyenin, dik duranların yar ve yardımcısı olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene! Yaşasın İYİ Parti! Yaşasın büyük Türk milleti!”

Muhabir: Haber Merkezi