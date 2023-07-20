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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Çeyrek Final Grup Birinciliği yarın Bartın’da başlıyor. Bugün yapılan teknik toplantının ardından Çorum kız takımının rakipleri belli oldu. Trabzon, Sinop ve Samsun ile birlikte C grubunda mücadele edecek olan Çorum kız takımı ilk maçını yarın Sinop ile oynayacak. Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.