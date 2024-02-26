Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğinde yıldız kızlar sahne aldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;
32-43 kilo: 1.Eda Şimşek (Yıldırım Beyazıt İHO), 2.Asiye Ceren Demirci (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu)
33-45 kilo: 1.Cevriye Naz Kahraman (Şehir Osman Arslan İHO), 2.Şevval Yıldırım (23 Nisan Ortaokulu), 3.H.Kübra Öztemiz (Yıldırım Beyazıt İHO), 3.Irmak Fındık (Suheybi Rumi İHO)
35-48 kilo: 1.Merve Tuana Şimşek (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Ecrin Mantar (İsmet Paşa Ortaokulu), 3.Tuba Uşar (Toprak Sanayi Ortaokulu)
37-51 kilo: 1.Melek Güngör (Osmancık Ortaokulu), 2.Hafsa Ceylin Zeynep (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Tuana Tuzcu (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Elanur Döngel (23 Nisan Ortaokulu)
39-53 kilo: 1.Nehir Akkaya (Bahçelievler Ortaokulu), 2.Sena Özden (Osmancık Ortaokulu), 3.Zeynep Yağmur Birlik (Osmancık Ortaokulu), 3.Ecrin Uçar (M.Akif Ersoy Ortaokulu)
41-56 kilo: 1.Duru Bektaş (Bahçelievler Ortaokulu), 2.Yağmur Tahtacı (Necip Fazıl Kısakürek), 3.Hazel Halaçoğlu (Fatih Ortaokulu), 3.Hiranur Gürsel Gökmen (M.Akif Ersoy Ortaokulu)
43-59 kilo: 1.Yağmur Keskin (M.Akif Ersoy Ortaokulu)
47-64 kilo: 1.Fatma Nisanur Alla (Osmancık Ortaokulu)
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.