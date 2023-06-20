Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Karate Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Birinciliği bugün Çorum’da start aldı.

TÖREN

SÖNÜK

GEÇTİ

Müsabakalar öncesi açılış töreni yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de gerçekleşen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Karate İl Temsilcisi Samet Türe sporcular ve antrenörler katılırken, tribünler ise boş kaldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, İl Müdürü Cemil Çağlar’ın konuşması ile devam etti. Daha sonra sporcuların geçiş töreninin ardından açılış seremonisi sona erdi.

Çorum’un yanı sıra Karabük, Bolu, Düzce, Samsun, Kastamonu, Sinop, Amasya, Zonguldak ve Bartın olmak üzere 10 ilden 250 sporcunun katıldığı ANALİG Karate Grup Birinciliği’nde 12 hakem görev alacak.

Grup birinciliğinin ilk gününde Kumite 32, 36, 40 ve 44 kiloda müsabakalar yapılırken, ikinci gününde ise kızlarda 30, 34, 38, 42 ve 46 kilo, erkeklerde ise 38, 52 ve 56 kiloda müsabakalar yapılacak. Son gününde ise erkeklerde 60 ve +60 kiloda, kızlarda ise 50, 54 ve +54 kiloda sporcular tatamiye çıkacak.

ÇORUM’DAN 18 SPORCU

Karate İl Temsilcisi Samet Türe’den alınan bilgilere göre, Çorum’da başlayan grup birinciliğinde Çorum Belediye Spor Kulübü’nden Zeynep Sude Kabadayı, Hiranur Erbab, Buğlem Belinay Barın, Melike Açık, Kübra Çatar, Rümeysa Çimen, Yağız Gözübüyük, Yiğit Gözübüyük, Metin Badak, Kayra Yağlı, Hasan Tuğra Kızıltepe, Ahmet Emin Demir, Mustafa Enes Çenesiz, Kayra Nejan Demirci, Metehan Höçük, Furkan Agurtlu, Tatu Spor Kulübü’nden ise Nurseda Öz ve Buğlem Doğan olmak üzere 18 sporcu Çorum’u temsil edecek.