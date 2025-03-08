“KADINLARIN HAK ETTİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE EŞİTLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Başkan Yıldız, kadınların yaşam hakkını korumak ve toplumsal hayatta hak ettikleri konuma gelmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz İYİ Parti olarak, kadınların hak ettikleri özgürlük, eşitlik ve güven içinde yaşayacağı bir Türkiye inşa etmek için buradayız. Kadınların siyasette, ekonomide, eğitimde ve her alanda daha güçlü olmasını sağlayacak adımları atacağız."

KADIN HAKLARI İÇİN SOMUT ADIMLAR

Kadınların hak mücadelesinde yalnız olmadıklarını belirten Yıldız, İYİ Parti’nin bu alanda gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmaları şu şekilde sıraladı:

Kadın cinayetlerini önlemek için hukuki reformlar hayata geçirilecek.

Kadın istihdamı artırılacak, ekonomik özgürlük teşvik edilecek.

İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülerek kadına yönelik şiddeti önlemek için somut adımlar atılacak.

Kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında eşit şekilde temsil edilmesi sağlanacak.

Kız çocuklarının kesintisiz eğitim hakkı garanti altına alınacak.

“Kadın Mücadelesi, Türkiye’nin Mücadelesidir”

Başkan Yıldız, 1934 yılında Atatürk’ün öncülüğünde kadınlara verilen hakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Kadın cinayetlerinin, şiddetin ve eşitsizliğin olmadığı bir Türkiye mümkündür. Kadınlar ikinci sınıf vatandaş değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Kadın mücadelesi, Türkiye’nin mücadelesidir! Kadın başarır, Türkiye kazanır!" dedi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların özgürce ve eşit şartlarda yaşayabileceği bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi