Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Sivas'ta devam ediyor. Ankara TED Koleji, Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kars Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Ankara temsilcisi TED Koleji'ni 3-1 mağlup etmişti. İkinci maçında Tekirdağ temsilcisini de aynı skorla mağlup eden Çorum'un yıldız efeleri son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantilemişti. Bugün gruptaki son maçını Kars Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu ile oynayan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu bu maçı da 3-0 kazanarak grubunu yenilgisiz tamamladı.

Grubu lider tamamlayan Çorum temsilcisi yarın saat 11.00'de Taha Akgül Spor Salonu'nda Hatay veya İstanbul temsilcisi ile yarı final maçı oynayacak.

Editör: RIFAT KARA