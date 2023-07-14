Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için iç ve dış transferde hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten CEO Abdulhamit Yıldız, şuana kadar kadrolarına dahil ettikleri 6 futbolcunun Çorum FK’ya çok fayda sağlayacağını ifade etti. Hollandalı golcü Thomas Vherheydt, Senegalli stoper Zargo Toure, Angolalı kanat oyuncusu Geraldo, Türk futbolculardan Ahmet İlhan Özek, Caner Cavlan ve gurbetçi futbolcu Enes Küç’ün nokta transfer olduğunu belirten Yıldız, “Transfer gündemimizde 3 isim daha var. Bunlarla da görüşmemiz devam ediyor. Galatasaray A takımı ile idmanlara çıkan Eren Aydın ve Süleyman Luş transferinde beklemeye çekildik. Bu iki oyuncunun takımları ile sözleşme uzatmasını bekliyoruz. Sözleşme uzattıktan sonra kiralama formülü ile Galatasaray’ın kapısını çalacağız. Bir diğer transfer listemizdeki sağ bek Oğuz Ceylan’ın da şuan için takımı Çaykur Rizespor ile sözleşmesi devam ediyor. Bu futbolcunun da takımı ile sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Beklediğimiz gelişmelerin olması halinde bu 3 oyuncuyu da kadromuza katmaya hazırız” dedi.