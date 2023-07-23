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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Çeyrek Final Badminton Grup Birinciliği 18-21 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da yapıldı. Yakup Talha Şerbetçi, Adem Çöl, Ömer Efe Özçalıkuşu ve Gökhan Alnıdelik oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum takımı ilk maçında Düzce’yi, ikinci maçında ise Karabük’ü 5-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçında Erzincan ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Çorum’un yıldız badmintoncuları 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Bitlis’te yapılacak olan yarı final grup müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandılar.