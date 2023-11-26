Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde üzerinde bulunan binanın çatısına yıldırım düşmesi nedeni ile baca yıkıldı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bacanın yıkılması sonucu Ali Karakaş'a ait dairede hasar oluşurken olaydan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1. Sokak'ta ise şiddetli rüzgar nedeni ile kırılan ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. 

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Ağaç Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince kaldırılırken otomobilde madi zarar meydana geldi.

Gazi  Caddesi eski Çimento Fabrikası önünde bulunan reklam panoları ruzgar nedeni ile yola devrildi.

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