İstanbul’da Beşiktaş ile oynanan U15 hazırlık maçında gösterdikleri performans ile dikkat çeken Çorum Anadolu FK U15 takımının genç yıldızlarından kanat oyuncusu Yiğit Kaya ve forvet arkası Bedirhan Misir’a Beşiktaş, Kasımpaşa, Sivasspor, Trabzonspor, Altınordu ve Gençlerbirliği takımları talip oldu.

Kulüp Başkanı Ali Dursun nezaretinde önceki gün 2 genç yıldızın durumu hakkında yönetim kurulu toplandı. Toplantı sonunda Çorum Anadolu FK yönetimi iki genç yıldızın transferi noktasında aceleci olmama kararı aldı. Ancak 2 genç futbolcunun gelişimini hızlandırmak adına Altınordu’nun Bursa’da devam eden kampına dahil edilmesine karar verildi.

Dün itibariyle altyapı antrenörü Menderes Özarslan’ın gözetiminde Bursa’ya yolcu edilen Yiğit Kaya ve Bedirhan Misir Altınordu kampına katılarak antrenmanlara başladı.

Kampın sona ermesinin ardından tekrar Çorum Anadolu FK’ya dönecek olan 2 genç yıldızın transferi yeniden masaya yatırılacak. Türkiye’nin dev kulüplerinden Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Altınordu kulüplerinin teklifleri yeniden değerlendirilip transferine onay verilecek.

Editör: RIFAT KARA