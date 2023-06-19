Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, ülkemizi temsil eden güreşçi Ruşen Arda Güler’in serbest stil 110 kiloda üçüncü olmasından sonra Milli Takım’daki diğer Çorumlu güreşçi Ferhat Yiğit de kürsüye çıktı. Bronz madalya mücadelesinde Yunan rakibi Avraam Moustopoulos’u 6-1 yenen Ferhat Yiğit, Avrupa üçüncüsü oldu.

Çorumlu güreşçi Arda Güler’den sonra Ferhat Yiğit de, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda üçüncü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Güreş hayatını Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde sürdüren Ferhat Yiğit, serbest stil 71 kiloda mindere çıktı. İlk turu geçtikten sonra ikinci turda Rus güreşçi İslam Aslanotch Kazharov’a yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Ferhat Yiğit, üçüncülük şansını sürdürdü. Bu yolda, Belarus ve Estonyalı güreşçileri deviren Ferhat Yiğit, Yunanistan’dan Avraam Moustopoulos ile üçüncülük müsabakasına çıktı. Yunan güreşçiyi 6-1 mağlup eden Yiğit, Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Güreş hayatını Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde sürdüren Ruşen Arda Güler de serbest stil 110 kilonun madalya müsabakasında, bağımsız sporcu Yaraslau Kokhan’ı 11-4 yenerek Avrupa üçüncüsü olmuştu.