YHKB Encümen ve Meclis Toplantıları Amasya Valisi Önder Bakan yönetiminde Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Hasan Basri İnan, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Yayla, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, , Çorum İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Kemal Akpınar, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Tokat İl Genel Meclis Üyesi Fikri İyimaya, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sefacan Toraman, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Kazanç, YHKB Müdür Vekili Kübra Güçyetmez Kırca ve birlik personelinin katılımlarıyla yapıldı.

Amasya Valisi Birlik Başkanı Önder Bakan’ın açılış konuşmasının ardından encümen toplantısında YHKB 2024 yılı Temmuz ve Ağustos ayına ait aylık cetvel tetkiki ve YHKB’nin çalışmaları hakkında Birlik Müdür Vekili Kırca tarafından ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.

Encümen toplantısını ardından Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında YHKB Personel şirketine müdür ataması, 2025 yılı Birlik çalışma programı, bütçesi, üye katılım paylarının görüşülmesi, Birlik Amaçları Doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlarla Yürütülecek İş ve İşlemler (Proje Teklif Çağrıları, Satın Almalar ve Uluslararası Fuar Katılımları da dahil) hakkında gerekli kararları almak üzere Birlik Encümeni’ne yetki verilmesi konuları kabul edildi.

Editör: HABER MERKEZİ