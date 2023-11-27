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Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2023 yılı yurt dışı faaliyet programında yer alan Uluslararası Slovak Youth İnternational U15 Badminton Müsabakaları 24-26 Kasım tarihleri arasında Slovakya'nın Trencin kentinde yapıldı. Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın'ın milli takımlar antrenörü görev yaptığı turnuvada milli forma ile Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü'nden Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Arda Kaya, Yağmur Elmas Köle ve Ömer Efe Özçalıkuşu, Osmancık Koyunbaba Spor Kulübü'nden ise Eyüp Koçak mücadele etti.

Çift erkekler kategorisinde mücadele eden Çorumlu sporculardan Mehmet Ali Yetişgen ile Ahmet Arda Kaya üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Badminton İl Temsilcisi ve milli takım antrenörlerinden Bayram Aydın, her daim kendilerine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a ve sporcu velilerine teşekkür etti.