Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, milli araya 19 puanla 7.sırada giren Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 12 haftalık periyotta ilk golü atıp öne geçtiği maçlarda 13 puan toplarken, ilk golü yiyip geriye düştüğü maçlarda ise sadece 4 puan alabildi.

PLAY-OFF POTASINA YERLEŞTİ

12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK attığı 14 gole karşılık kalesinde 12 gol görürken, topladığı 19 puanla play-off potasında yer alıyor. Çorum temsilcisi bu sezon ilk kez play-off potasında yer buldu.

ÖNE GEÇTİĞİ 5 MAÇIN 4’ÜNÜ KAZANDI

Kırmızı-siyahlı ekip, 5 maçta ilk golü bulup öne geçen taraf olurken, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Çorum ekibi, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Öne geçtiği maçlardaki tek puan kaybında, evinde Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor maçını 4-0, Adanaspor maçını 2-0, Gençlerbirliği ve Pendikspor maçlarını ise 1-0’lık skorlarla kazandı.

SADECE 1 MAÇTA GERİ DÖNEBİLDİ

Ahlatcı Çorum FK, 5 maçta da ilk golü yiyip geriye düştü. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 4 puan toplarken, attıkları 4 gole karşılık 10 gol yediler.

Geriye düştüğü maçlarda sadece deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenebilen Ahlatcı Çorum FK, evinde ise Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Ümraniyespor’a 3-0, Kocaelispor ve Boluspor’a ise 2-0 yenildi.