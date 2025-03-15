Başkan Aşgın ve eşi Feyza Aşgın’ın Yeşilay gönüllüsü bir çift olarak gençlerle bir araya geldiği özel akşamda, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Yeşilay 13. Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder ve Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil de yer aldı. Başkan Aşgın, gençlerin katılımının önemli olduğunu vurgulayarak, Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele konusundaki çalışmalarını desteklediğini belirtti.

Aşgın, “Bu güzel akşamda bizlerle bir arada olan kıymetli gençlerimize, Dr. İsmail Türker Ejder’e ve Bedriye Cengil’e teşekkür ediyorum. Yeşilay’ın çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Program, samimi sohbetlerin ve paylaşımların yanı sıra, gençlerin bağımlılıkla mücadeledeki rolüne dair önemli mesajlarla sona erdi.

Editör: Haber Merkezi