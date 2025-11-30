24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Dr. Devlet Bahçeli Ortaokulu’nda anlamlı bir fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkısı ve Dr. Devlet Bahçeli Ortaokulu organizesi ile “Bir Fidan, Bir Öğretmen; Geleceğe Nefes” temasıyla düzenlenen etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürü Nusret Muçen, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik kapsamında okul bahçesine çeşitli türlerde fidanlar dikilerek, hem öğretmenlere vefa gösterildi hem de çevre bilincini güçlendirmeye yönelik mesajlar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, doğaya katkı sunmayı ve öğrencilerde sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmayı amaçlayan bu etkinliğe destek veren tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi