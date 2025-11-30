Çalışkanlığı ile bilinen ve mesai arkadaşları tarafından “Atom Karınca” olarak adlandırılan Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü emrine atandı. Çorum’daki görevinden ayrılan Dikici için veda programı düzenlendi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Taş ve Dikici karşılıklı olarak duygu dolu ifadeler kullandı.

“EMEKLERİ UNUTULMAZ”

Tarım İl Müdürü Hasan Taş, Bayram Rıdvan Dikici’ye bugüne kadar yürüttüğü özverili çalışmalar ve kuruma sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti.

Taş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bayram Rıdvan Dikici, kurumumuzda görev yaptığı süre boyunca hem disiplini hem çalışma azmi hem de ekip ruhuna olan katkısıyla örnek bir yöneticilik sergilemiştir. Kendisiyle çalışmak bizim için büyük bir kazanımdı. Çorum’a bıraktığı izler unutulmayacak. Yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.”

Plaket takdimi sırasında teşekkür konuşması yapan Dikici ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sayın Müdürüm Taş’a, mesai arkadaşlarıma ve kurumdaki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada görev yaptığım süre boyunca desteklerinizi her zaman hissettim. Güçlü bir ekip olarak birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu plaket, benim için çok değerli bir hatıra olacak. Yeni görev yerimde de burada edindiğim tecrübeleri en iyi şekilde kullanacağım. Hakkınızı helal edin.”

Program sonunda Hasan Taş ve kurum yöneticileri, Dikici’ye yeni görevinde başarılar dileyerek verdiği hizmetler için teşekkür etti. Dikici, önümüzdeki günlerde Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki yeni görevine başlayacak.

Muhabir: SELDA FINDIK