Başkan Dere, açıklamasında ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Orman; nefes aldığımız hava, içtiğimiz su, barındırdığımız umut ve binlerce canlının evidir” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının hem doğaya hem de geleceğe büyük zarar verdiğine dikkat çeken Dere, vatandaşlara da cam şişe, sigara izmariti ve anız yakımı gibi yangın risklerini artıran davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

“Yeşil Vatanı hep birlikte koruyup yaşatmak ve son günlerde hepimizin ciğerini yakan yangınlardaki yaralarımızı bir nebze de olsa onarmak amacıyla 1071 adet fidan dikeceğiz” diyen Dere, bu sayının Malazgirt Zaferi’nin yılını simgelediğini belirtti.

Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçilerini de rahmetle anan Dere, “Rabb’im güzel vatanımızı her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR