TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon oranı belli olmuş ve yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV oranı ile sigaraya zam gelmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI isimli sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

JTI marka en ucuz sigaranın fiyatı 85 liraya yükseldi. Bazı sigaralar ise 100 TL'ye çıktı.

Bir sigara grubu daha zamlandı!

BAT grubuna ait sigaralara zam geldi. JTI sonrası yapılan bu artışla sigara fiyatlarında yeni bir zam yapıldı. Tüketiciler güncel listeyi merak ediyor.

JTI Grubu'na yapılan zammın hemen ardından bir fiyat artışı da British American Tobacco (BAT) sigaralarında görüldü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubundaki fiyat değişikliğini duyurdu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI BELLİ OLDU

Zam sonrası en düşük sigara fiyatı 85 liraya yükselirken, en pahalı sigaralar ise 100 lira oldu. İşte BAT grubuna ait markaların güncel fiyat listesi:

Kent Switch: 92 TL

Kent D Range Blue Long, Grey Long: 92 TL

Kent D Range Blue, Grey: 90 TL

Kent Switch Dark Blue: 90 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long: 90 TL

Kent Blue, White: 100 TL

Kent Slims Long Blue, Grey: 100 TL

Kent Slims Black, Grey: 100 TL

Rothmans (tüm ürünler): 85 TL

Tekel 2000 (tüm ürünler): 85 TL

Tekel 2001 (tüm ürünler): 90 TL

Viceroy (tüm ürünler): 90 TL

Pall Mall (tüm ürünler): 90 TL

Maltepe & Samsun: 90 TL