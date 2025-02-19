Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi, ünlü gazeteci-yazar Saygı Öztürk, dünkü köşe yazısında, “yerel medyada sahtecilik” konusunu değerlendirerek, Mehmet Yolyapar’ın yazısından alıntılara da yer verdi.

“Çorum Dostu” Saygı Öztürk, “Kurallara uyan, nitelikli gazetecilik yapma uğruna ağır giderlerin altında ezilen gazeteler ve internet haber siteleri, haksız rekabet mağduru oluyor” derken, şu değerlendirmeyi de yaptı:

“Nitelikli gazetecilik yapılmadıktan sonra, çok yerel gazete veya çok internet haber sitesinin varlığı, çok seslilik veya demokrasi anlamına gelmiyor.”