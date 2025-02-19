CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, önceki gün, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki açılış töreninde Tahtasız’ın salonu terketmesiyle sonuçlanan gelişmelerden sonra Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ettiler.

Vali Çalgan’ı ziyaretten sonra bir açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, kendisine bildirilmesi üzerine bu törende konuşma yapmaya hazırlandığını, ancak siyasi müdahale sonucu milletvekillerinin konuşma programından çıkarıldığını belirterek, “Bürokratlar siyasilerden talimat almamalıdır” dedi.