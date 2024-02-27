İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ertekin, parti yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretlerine Eğridere Çarşısı ve civarında devam etti. Kuyumcular Çarşısı’nın da bulunduğu bölgede esnaf ile alışveriş yapan vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen İYİ Parti heyeti, yerel yönetimleri İYİ’leştirerek kalkınma hamleleri uygulayacaklarını dile getirdiler.

Esnaf gezisinde Belediye Başkan Adayı Ertekin’e; İl Başkanı Erkan Yıldız’ın yanı sıra belediye ve il genel meclisi üyeleri, parti yöneticileri de eşlik etti. Esnafa projeleri hakkında bilgi veren İYİ Parti’li Ertekin, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde destek istedi.



ÇÖPHÜSEYİNOĞLU İLE SOHBET ETTİLER

İYİ Partililer, esnaf ziyaretleri sırasında CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile rastlaştı. İYİ Parti Adayı Ertekin ile CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ayaküstü sohbet ederek birbirlerine başarılar diledi.