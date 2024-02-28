Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, Bedesten projesiyle birlikte inşa edilen 2 katlı yer altı otoparkının şehir merkezinde önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirtti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aşgın, Bedesten’in 75 m2’lik 25 adet işyeri ve 211 araçlık yer altı otoparkından oluşacağını belirtti.

Yer altı otoparkının kaba inşaatının tamamlandığını, mekanik ve elektrik tesisatıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan Aşgın “Bedesten ve yer altı otoparkı ile birlikte Gazi Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde otopark eksikliği de önemli ölçüde giderilmiş olacak.” dedi.



Çorum’un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bedesten projesinin, geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrimizin ticaret hayatına yeni bir soluk getireceğini kaydeden Aşgın, “Önünde geniş bir meydan, 75 m2 büyüklüğünde 25 tane de iş yerimiz olacak. Bedesten Çorum Park’la beraber adeta Gazi Caddesi’yle birleşmiş güzel bir meydan olacak.” dedi.