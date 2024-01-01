Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek yaptığı açıklamada yeni yılın ilk sabahında aileler ile ülke genelinde biraraya geldiklerini söyledi.

Tüm şehirlerin merkez camilerinde düzenlenen etkinlikte Allah Azze ve Celle'nin ilahi emrine uyarak sabah namazında 81 il ve 970 ilçede camileri hınca hınç dolduran Müslümanlara teşekkür etti.



Çorum merkez Akşemseddin Camii’nde düzenlenen etkinlikte şehitlerimize rahmet, Kudüs'e dua edildiğini belirten Lek, programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Müftü Vekili Fatih Kaya başta olmak üzere binlerce kişinin katıldığını vurguladı. Lek konuşmasının devamında “Aziz şehitlerimiz, vefat eden gazilerimiz, İsrail soykırımında şehit olan kardeşlerimizin ruhları için okunan hatim ve dualar kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Rabbim Ülkemizin birliği ve dirliğini bozmasın. Bu birliği ve dirliği daha da artırırsın. Basiret, feraset, doğruluktan, istikametten bizleri ve idarecilerimizi ayırmasın. Bizleri zulm altındaki Müslüman kardeşlerimize ve insanlığa yardımda memur eylesin. Rabbim, bu dua programına iştirak eden tüm herkesten razı olsun ve onları cennetlik eylesin” görüşüne yer verdi.



Öte yandan 2024 yılının ilk sabah namazında aileleriyle birlikte Akşemseddin Camii’ni dolduran Çorumlular da sabah namazında ellerini dua için semaya kaldırdı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası cemaatle sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat yapıldı. Namaz sonrası İl Müftü Vekili Fatih Kaya, tüm şehitlerimiz ve Filistinli/Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlum coğrafyaların esaretten kurtulmaları için dua etti.