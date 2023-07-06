Şehri modern yollarla buluşturan Çorum Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan ve bozulan yollarda altyapı yenileme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bişkek Caddesi’nde başlatılan yol yenileme çalışmaları asfalt serimi ile tamamlanıyor.

Bölgede hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manas Parkı’ndan Buhara 5. Cadde istikametine giden 500 metre uzunluğa, 14 metre genişliğe sahip yolda kazı ve mekanik dolgu çalışmalarının ardından asfalt serimi gerçekleştirildi.

Şehrin farklı bölgelerinde alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra yeni yollar açmaya ve asfalt serimine devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Öncelik gerektiren bölgelerden başlayarak şehrin tüm mahallelerinde girilmedik yol ve sokak bırakmadan yol ve üst yapı çalışmalarını gece gündüz yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, nerede bir ihtiyaç varsa belediye olarak oraya hizmet götürmeye devam ettiklerini belirterek “Şehrin hemen her noktasında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Açtığımız yeni yollarla şehrimizin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Ulaşım konforunu artırmak amacıyla gece gündüz çalışan ekiplerimiz yazın sıcağı, kışın soğuğu demeden asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Durmadan ve yorulmadan çalışarak hemşehrilerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.” dedi.