Çorum Belediye Meclisi Üyesi Sinan Demir, Yeniden Refah Partisi’ndeki görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Demir, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkan Yardımcılığı ve parti üyeliğinden istifa ettiğini, belediye meclisi üyeliğine ise bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yaklaşık 2,5 yıldır partide görev yaptığını hatırlatan Demir, istifasının herhangi bir kırgınlık ya da olumsuzluk nedeniyle olmadığını vurguladı. Kararının tamamen kendi vicdani değerlendirmesi sonucunda alındığını dile getiren Demir, “Aldığım bu karar tamamen kendi vicdanımın, merhametimin ve aklımın bir sonucudur” dedi.

İstifasının tek nedeninin iş yoğunluğu olduğunu belirten Demir, başka bir anlam çıkarılmaması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Partiden ayrılma sebebim yalnızca iş yoğunluğum nedeniyle yeterli zamanı ayıramayacak olmamdır. ‘Partiden ayrıldım’ diyerek kimseyi zan altında bırakmak ya da herhangi birine gölge düşürmek doğru bulduğum bir davranış değildir. Kimse bu kararın altında başka bir anlam aramamalıdır.”

Çorum’a hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Demir, siyasi hayatını bağımsız bir meclis üyesi olarak sürdüreceğini ifade etti. Hemşehrilerinin desteğine layık olmak için çalışmayı sürdüreceğini belirten Demir, “Çorum’un gelişmesi, halkımızın daha iyi hizmet alması ve şehrimizin geleceği için yorulmadan çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Sinan Demir, açıklamasını “Siyasi hayatıma, kendi inandığım hedefler doğrultusunda bağımsız olarak devam edeceğimi tüm Çorum halkına saygıyla arz ederim” sözleriyle tamamladı.

