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Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki Doğan Mercan, yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal medyadan yaşıtı Yeni Zelandalı Mcchsney ile tanıştı.

Gençler, internetten çeviri yaparak görüşmeyi sürdürdü ve bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Doğan'ın ailesi, cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüştüğü Mcchsney'i ailesinden istedi.

Ailelerin onay vermesiyle Yeni Zelanda'dan uçakla 16 bin kilometre yol kateden Mcchsney, Diyarbakır'a geldi.

Evlilik hazırlığı yapan gençler, merkez Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Nikahın ardından gençler, evlendirme dairesinin önünde davul ve zurna eşliğinde yakınlarıyla halay çekti.

"KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKSEK DE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"

Damat Mercan, İngilizce bilmediği için çeviri desteği aldığını, bu sayede sosyal medyadan tanıştığı eşiyle görüşebildiğini söyledi.

Eşiyle 1,5 yıldır görüştüklerini anlatan Mercan, şöyle konuştu:

"Konuşmakta zorluk çeksek de birbirimizi anlıyoruz. Zorlandığımız yerlerde teknolojiyi devreye sokarak anlaşıyoruz. Yeni Zelanda, çok uzak olduğu için eşimin ailesi gelemedi. Uçakla yolculuk 30 saati buluyor. Ailesinden, uzaktan tebrik mesajları aldık. Eşimi cep telefonu kamerasıyla yapılan görüntülü görüşmede ailesinden istedik, güzel anılar yaşadık. Eşime 'Nerede yaşanmak istersin?' diye sorduğumda kendi ülkesinde yaşamayı istediğini söyledi. Bu nedenle kararına saygı duyarak onların ülkesinde yaşamaya karar verdik. Şu anda rüyadaymışım gibi hissediyorum. Hep hayalimdi, istediğim biriyle evlenmek. Bana bu süreçte destek çıkan aileme teşekkür ediyorum."

Mcchsney de internette tanıştığı eşiyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ailesinin ilk dönemde bazı çekincelerinin olduğunu anlatan Mcchsney, "Zaman ilerledikçe, birbirimizi tanıdıkça bu sıkıntı ve zorlukları aşabileceğimizi düşündük. Gelirken çok zorlandım ama buraya ulaştığımda çok mutlu oldum. Buna değdi, burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.