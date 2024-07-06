Vali Dağlı, ilimizde yeni göreve başlayan Vali Yardımcısı Cengiz Nayman' ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

CENGİZ NAYMAN KİMDİR?

1983 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de, üniversite öğrenimini 2008 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olarak tamamladı.

2009 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak memuriyet hayatına başladı. 2012 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı’nda İş Müfettişi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam adayı olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Sivas-Zara, Tokat-Almus, Samsun-Havza, Afyonkarahisar-Evciler İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, Sivas-Gemerek ve Sivas-Ulaş, Samsun-Havza Kaymakamlıkları yaptı. 27.01.2024 tarihli ve 32442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 26.01.2024 tarih ve 2024/17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çorum’a Vali Yardımcısı olarak atandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ