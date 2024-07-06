Çorumlu hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Allah bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın. Bazıları 15 Temmuz'u hikaye gibi dinliyor” dedi.

Ergoterapi Biriminde hizmet veren ve 15 Mayıs’ta hayata geçirilen Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ‘model ev’ projesi tüm yaşam alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tedavi gören engelli bireylerin, taburcu olduktan sonra ev ortamlarını kendi yeteneklerine göre daha rahat ve güvenli şekilde düzenleme, günlük yaşam aktivitelerine tam katılıma teşvik etme araçları sunan model ev, bağımsızlığı artırarak sağlığı geliştirmek ve engellilere rehber oluyor. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı'yken gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, hastanedeki 'model evi' ziyaret ederek, fizyoterapist doktorlardan model ev hakkında bilgi aldı.

Model evi ziyareti sırasında konuşan Gazi Turgut Aslan, "Model ev çok iyi bir sistem bence. Hastaların yaşamını kolaylaştıracak bir sistem. Ben doktorlara teşekkür etmek istiyorum. İnsanın hayatını kolaylaştırıyor. Ben de Bilkent Şehir Hastanesi'nde 9 ay kaldım. Onun faydasını gördüm. Tedavim devam ediyor. Bilkent Şehir Hastanesi'ne giderek, hava çok sıcak veya çok soğuk değilse antrenman yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum bolca. Günde aşağı yukarı 8 bin adım atıyorum. Doktorlarım yürüyüş yapmanın iyi olacağını söyledi. Ben 5 sefer beyin ameliyatı oldum ben. FETÖ'cüler başımdan vurmuştu beni. Doktoruma ameliyata girmeyin yüzde 1 bile şansı yok demişler. Ondan sonra bana 5 defa beyin ameliyatı yaptılar. 5 ay komada kaldıktan sonra Allah'a şükür iyileştim. Zor bir süreçti. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. O gün zor bir gündü, önemli bir geceydi. Bazıları 15 Temmuz'u hikaye gibi dinliyor. Gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Kolay bir şey değildi. Onların sayesinde bu vatanda bayrak inmez, ezan susmaz" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS