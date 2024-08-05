Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Gökhan Karadeniz, 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Serik Belediyespor’a transfer oldu.

Gökhan Kakradeniz’in Antalya temsilcisine transferi Serik Belediyespor’un resmi sosyal medya hesabından

“Kulübümüz, son olarak Çorum FK forması giyen Gökhan Karadeniz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kardeş kulübümüz Çorum FK’ya ve değerli Kulüp Başkan’ı Oğuzhan Yalçın’a transfer sürecindeki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanılarak duyuruldu.

42 MAÇ 6 GOL

Önceki sezon 16 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 4 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gökhan Karadeniz, geçen sezon ise 26 karşılaşmada 930 dakika süre aldı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atıp, 1 asist yaptı.