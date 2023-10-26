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Çorum, yıllardır özlemle tamamlanmasını beklediği yeni spor salonuna nihayet kavuşuyor. Geçici kabulü yapılan salon, Aralık ayının ilk haftasında, Türkiye şampiyonası ile birlikte hizmete açılacak.

Yapımına Çorum Belediyesi tarafından başlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen 3.500 kişilik spor salonun yapımı tamamlandı.



AŞGIN

İNCELEDİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip yolunda inşaatı tamamlanan spor salonunda incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da eşlik etti. Başkan Aşgın, belediye tarafından yapımına başlanan ve protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen yeni spor salonunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

GEÇİCİ

KABULÜ

YAPILDI

Yapımı tamamlanan 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçici kabulünün yapıldığını açıklayan Başkan Aşgın "Büyük organizasyonların gerçekleşebileceği yeni spor salonumuzda şampiyonları dünyanın merkezinde ağırlayacağız." dedi.



TÜRKİYE

ŞAMPİYONASI

İLE AÇILIYOR

Başkan Aşgın, yeni spor salonunun Türkiye Büyükler Grekoromen Şampiyonası ile ilk organizasyona ev sahipliği yapacağını duyurdu. "Türkiye Büyükler Grekoromen Şampiyonasını, aralık ayının ilk haftasında Çorum Belediyesi sponsorluğunda bu salonda güreş severlerle buluşturacağız. Tüm güreş severleri yeni salonumuza bekliyoruz. Çorum'un yeni spor salonu hayırlı olsun." dedi.