Sungurlu’ya gelerek görevine başlayan İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Hasan Yıldırım, bu güzel ilçede görev yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Hasan Yıldırım, “İlçeye gelerek görevime başladım. Sungurlu’da görev yapacak olmaktan dolayı mutluyum. Sungurlu şirin bir ilçe ve insanları sıcak kanlı. Gerçekten burada çalışmaktan ve ilçe halkına hizmet edecek olmaktan dolayı mutluyum” görüşüne yer verdi.

Aslen Adanalı olan ve Mersin’de yaşayan Yıldırım, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Üniversiteyi üçüncülükle bitirdi.

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