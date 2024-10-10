ÇORUM HABER Yazarı Zeynep Özçerezci’nin öncülüğünde kurulan Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü yaz aylarının sona ermesi ile birlikte yeni dönem etkinliklerine yeniden başladı.

2022 yılında kurulan ve halen 20’nin üzerinde üyesi bulunan kulüpleri tarafından bugüne kadar 30 kitap okuma etkinliği düzenlendiğini belirten Zeynep Özçerezci, yeni döneme de Maksim Görki’nin “Ana” isimli kitabı ile başladıklarını kaydetti.

Sezonu yine Kadeş Barış Meydanı’ndaki Emin Kırtasiye Kafe’de açan Edebi Bayanlar Kitap Okuma Kulübü’nün ünlü gazeteci Uğur Mumcu’nun “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın” sözünü düstur edindiklerini de anlatan Özçerezci, Türkiye’de çok düşük seviyede olan kitap okuma oranının artması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ