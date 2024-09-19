Ali Çalgan, mülki idare amiri olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde önemli görevler üstlenmiştir. 2024'te ise Çorum Valiliği görevine getirilmiştir.

ALİ ÇALGAN KİMDİR?

Çorum Valisi olarak atanan Ali Çalgan 1966 Malatya/Doğanşehir doğumludur.

Malatya/Yeşiltepe ilkokulu ve Turan Emeksiz Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur.

Kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliği görevine Bursa, Çankırı ve Sinop illerindeki rotasyonundan sonra

Rize/Derepazarı, Van/Çatak ve Ordu/Kumru ilçelerindeki kaymakamlık görevleriyle devam etmiştir.

Daha sonra Mülkiye Teftiş Kurulunda Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ifa ederken 19/09/2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan valiler kararnamesi ile Çorum Valisi olarak atanmıştır.