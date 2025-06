Çorum, Samsun, Sinop, Amasya ve Ordu’nun elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ tarafından ikincisi organize edilen Enerjide Yapay Zekâ Zirvesi tamamlandı. Toplantıda yapay zekânın gelecek üzerine etkisi, enerji sektöründe yapay zekâ kullanımı ve teknoloji alanında güncel gelişmeler ele alındı.

Toplantıya YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi’nin yanı sıra ünlü teknoloji lideri Süreyya Ciliv ve global teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını YEDAŞ’ın yapay zekâ destekli şefi Nebula gerçekleştirirken şirketin Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Mehmet Sami Ensari, konuşmasında 2025 yılını “Yapay Zeka Yılı” olarak ilan ettiklerini belirtti. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli eğitim programları, söyleşiler ve çalıştaylar düzenlediklerini ifade eden Ensari, “Bu vizyonun önemli bir parçası olarak bugün çok değerli katılımcılarla birlikte Enerjide 2. Yapay Zekâ Zirvesi’ni Samsun’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz ” dedi.

“YAPAY ZEKÂ ENERJİ SEKTÖRÜNDE

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR”

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Turkcell’in eski CEO’su, tanınmış teknoloji lideri Süreyya Ciliv ilham verici bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında iş dünyasında yenilikçiliğin önemine dikkat çeken Ciliv, “İş dünyasında yenilikçilik en kritik konulardan biridir. Başarılı olmak istiyorsanız, yenilikçi olmalısınız. Bu da denemekten geçer. Elbette her deneme başarılı olmayabilir, ancak başarıya ulaşan her adım, o denemeler sayesinde ortaya çıkar. İnovasyonu sadece yeni fikirler ortaya atmak olarak tanımlamıyorum. Bana göre yenilikçilik, bir fikri topluma fayda sağlayacak şekilde hayata geçirmek demektir. Akıllı sistemler, rekabette fark yaratıyor. Öngörü yeteneği ve anında optimizasyon artık çok kritik. Günümüzde yapay zekâ destekli sistemler kurup, her gün ‘Bunu nasıl daha da geliştirebiliriz?’ diye düşünmeyen şirketlerin uzun vadede başarılı olması mümkün değil. Bu nedenle şirketlerde tüm çalışanların inovasyon odaklı düşünmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“YAPAY ZEKÂ İÇERİK ÜRETİMİYLE SINIRLI DEĞİL”

Etkinlikte, Microsoft Sr. Account Executive İlke Savaşan, Innova R&D Incentives Management Director DR. Osman Tufan Doğan, Channel Engineering Leader Göktuğ Demir ve HITACHI Grid Autamation Country Lead Kaan Çetin gibi alanında uzman isimler de konuşmacı olarak yer aldı.

İlke Savaşan sunumunda, üretken yapay zekânın işleyişini, bu teknolojilerin nasıl veriyle beslendiğini ve hangi alanlarda kullanılabileceğini detaylandırdı. Osman Tufan Doğan ise konuşmasında, enerji dünyasının hızlı dönüşümünü ve bu dönüşüm içinde dijitalleşmenin rolünü ele aldı.

Editör: Haber Merkezi