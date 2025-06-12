İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Yetiştirme Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Seminerin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen de katıldı. Türkmen, yaptığı konuşmada aday öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyerek, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına, taşıdığı sorumluluğa ve toplumsal rolüne dikkat çekti.

Seminerin ilerleyen günlerde çeşitli başlıklarda eğitimlerle devam etmesi planlanıyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR