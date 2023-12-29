Yaklaşık 3 milyon müşterisine kişiye hizmet veren YEDAŞ, bu yıl 1.444 MTL’lik yatırım harcaması yaptı. 2023 ve 2024 yılının ağır kış şartlarında geçeceğini öngören elektrik dağıtım şirketi, özellikle kırsal bölgelerde müşteri mağduriyetini en aza indirmek için önlemlerini aldı.

Bu yılki yatırımlarının odak noktasını ‘kırsal bölgelerde kesintisiz enerji sağlamak’ olarak belirleyen YEDAŞ, 3 bin 500’ün üzerinde yeni tesisin enerji bağlantısını sağladı. Gerilim düşümü sorunlarının önüne geçmek için yeterli sayıda transformatör ilavesi sağlayarak şebeke yenilemelerini gerçekleştirdi. Sürekli olarak yaşanan hava muhalefetleri bölgelerde enerji kesintisine sebep olurken, şebeke iyileştirme çalışmaları da hız kazandı.

“ZORLU HAVA ŞARTLARI ŞEBEKE YATIRIMLARIMIZA ENGEL DEĞİL”

Bu yıl ve 2024 yatırımları hakkında konuşan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, “Bizim için iyi bir hizmet sunmak kadar iyi bir deneyim sunmak da oldukça önemli. Hizmet verdiğimiz 5 bölge, maalesef ki sık sık hava muhalefetlerinden etkileniyor. Geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan fırtınalar, şebekelerimize büyük hasar verdi. Ekiplerimiz bu bölgelerdeki mağduriyeti gidermek için canla başla çalıştı. Fırtınalar sebebiyle meydana gelen hasarları onarmak üzere personellerimizi bu bölgelere yönlendirdik. Sahada çalışan ekip sayımızı arttırırken çağrı merkezi çalışan sayımızı da artırarak müşterilerimizin endişelerini önlemeye çalıştık. Zorlu hava şartları ile mücadele ettiğimiz bu günlerde tesis yatırımlarımıza da ara vermeyip, hedeflerimizi tamamlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1.44 MTL’lik yatırım harcaması yaparak 3 bin 500’ün üzerinde yeni tesisin enerji bağlantısını sağladık. Bu yıl yaptığımız ve önümüzdeki yıl yapacağımız tüm yatırımlar ile müşteri taleplerimizin büyük bir çoğunluğunu karşılamayı planlıyor, iletişim kanallarımızı arttırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi