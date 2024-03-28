Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Çorum’da yapılan dev yatırım ile enerji altyapısı güçlendirilmeye devam ediliyor.

“ŞEHRE DEĞER KATAN PROJELERE DESTEK OLUYORUZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Bahadır Tanrıverdi, “YEDAŞ olarak, yatırım faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Temel hedefimiz, her zaman olduğu gibi müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak. Bu çerçevede 2023 yılında bölgede yaptığımız toplam yatırım 165 milyon TL’yi buldu” dedi.

Çorum Zanaatkârlar Sitesi’nde yaptıkları çalışma ile ilgili de bilgi aktaran Tanrıverdi, “Bine yakın iş yerinin konumlandırılacağı ve şehrimizin farklı bölgelerindeki esnafların tek bir çatı altında toplanacağı bu projeye katkı sağlamak bizler için çok kıymetli. Bu projede enerji altyapısını tamamlamak adına şu ana kadar toplam 20 bin metre alçak gerilim, 13 bin metre orta gerilim kablosu, 215 aydınlatma direği ve 262 adet led aydınlatma montajını yaptık. Bunun yanı sıra teknolojik modüler kapalı hücre sistemlerini devreye alarak bölgede toplam 19 milyon TL yatırım yaptık. Şehrimize değer katan projelere her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çorum Zanaatkârlar Sitesi’nden YEDAŞ’a teşekkür

Zanaatkâr Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, “Şehrimizin farklı bölgelerinde hizmet veren esnafımızı tek bir çatı altında birleştirecek modern sanayi projemizi teslim etmeden önce, tüm elektrik altyapımızın tamamlanmasını sağlayan YEDAŞ ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS